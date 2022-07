Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Freitag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Schnell schlapp: Fitness der Kinder hat sich deutlich verschlechtert: Vereinshallen geschlossen, Schulsport ausgefallen: Für Kinder und Jugendliche wurden während der Corona-Pandemie Bewegungsangebote gestrichen. Das hat sich negativ auf deren Fitness ausgewirkt. Fachleute zeige sich besorgt.



Bewegungsmangel bei Kindern bedenkliche Entwicklung: Die Fitness von Kindern und Jugendlichen hat sich während der Corona-Pandemie verschlechtert. Dirk Jansch macht dafür das rigorose Sportverbot während des Lockdowns verantwortlich, sieht aber auch ein gesellschaftliches Problem.

Wie Landwirte in der Pfalz unter Ernteausfällen und Wassermangel leiden: Landwirte in der Region sind dem Klima schutzlos ausgesetzt. Im Interview spricht Eberhard Hartelt, Präsident des Bauern- und Winzerverbands Rheinland-Pfalz Süd, über die Folgen der Klimakrise in der Landwirtschaft.

42 000-Euro-Urlaub fast wegen Pannen mit Coronatest in Mannheim geplatzt: Ein Ludwigshafener Ehepaar erhält kurz vor einer Antarktis-Expedition erst nach mehreren Anläufen in einem Mannheimer Corona-Testcenter ein fehlerfreies Dokument für den Mann. Dem "MM" haben sie die Geschichte erzählt.

Mannheims "MyBuddy"-Festival will Menschen zusammenbringen: Beim „MyBuddy“-Festival auf dem Alten Meßplatz sollen junge Erwachsene am Internationalen Tag der Freundschaft Verbindungen vertiefen und neue knüpfen. Das Programm ist vielfältig.

KZ-Gedenkstätte erinnert an das Hungerlager in Mannheim-Sandhofen: Von September 1944 bis März 1945 gab es in Sandhofen ein Hungerlager - eine Außenstelle des Konzentrationslagers Natzweiler. Heute erinnert eine Gedenkstätte an die schrecklichen Erlebnisse der Zwangsarbeiter.

An Mannheimer Wilhelm-Busch-Förderschule wächst der Klimaschutz-Gedanke: Eine Pflanzwoche stand am Anfang: Seitdem wächst der Klimaschutzgedanke an der Wilhelm-Busch-Förderschule in Mannheim genauso wie Kiwis, Apfelbäume oder Kürbisse - und das Wissen der Kinder über die Natur.

