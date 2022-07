Wieso der SV Waldhof Mannheim seinen Namen einst an Chio verkaufte

In den 1970er Jahren setzte in der Fußballszene eine neue Entwicklung ein. Geld begann bei den zumeist klammen Vereinen eine immer größere Rolle zu spielen, so dass neue Werbeformate der Sponsoren gesucht wurden. Der VfR Frankenthal und der ASV Landau hatten in der Region eine Vorreiterrolle eingenommen und ihren Vereinsnamen um Sponsorenbezeichnungen ergänzt. Dem VfR Pegulan Frankenthal und

...