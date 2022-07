Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Mittwoch in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Immer mehr Mannheimer Kinder können nicht schwimmen: Trotz Schwimmunterricht sind 60 Prozent der Kinder keine guten Schwimmer, wenn sie die Grundschule verlassen.

Kleinem ukrainischen Jungen im Mannheimer Klinikum geht es besser: Der zweijährige Elai aus der Ukraine leidet unter einer besonders bösartigen Blutkrebs-Form. Nach vier Monaten im Mannheimer Klinikum hat er nun Aussicht auf eine baldige Entlassung.

Kommunen des Rhein-Neckar-Kreises bekennen sich zum Klimaschutz: „Der Klimawandel steht nicht vor der Tür, er hat die Tür längst eingetreten", sagt Staatssekretär Baumann. Wie die Kommunen dem Klimawandel begegnen wollen, haben sie schriftlich fixiert - und Hintertürchen offen gelassen.

Wie Freizeitparks in der Region mit dem Personalmangel umgehen: Freizeitparks sind im Sommer ein beliebtes Reiseziel. Doch der Branche fällt es immer schwerer, Personal zu finden. Wie ergeht es Parks in der Region?

Leihgaben aus aller Welt: Neue "Normannen"-Ausstellung in den Reiss-Engelhorn-Museen: „Wir bekommen Leihgaben aus ganz Europa und vernetzen mit diesem Projekt ganz Europa“: Seit fünf Jahren sind die REM Mannheim in der Vorbereitung für die Ausstellung "Normannen". Welche Leihgaben die Besuchenden erwarten.

Fußballer vom Mannheimer Liselotte-Gymnasium bei "Jugend trainiert für Olympia" im Bundesfinale: Mit viel Spaß und Freude am Spiel ins Bundesfinale: Die Fußballauswahl des Jahrgangs 2008/09 vom Liselotte-Gymnasium hat die Sensation geschafft und den Landeswettbewerb gewonnen.

Kindertagesstätten in Mannheim - Kirche warnt vor Defizit: Auf ungewöhnliche Weise hat die Stadtsynode den Etat der Evangelischen Gesamtkirchengemeinde beschlossen – nämlich in zwei Varianten. Das liegt an der Unsicherheit, wie die Stadt künftig Kitas der freien Träger fördert.

Die erste Baumspenderin will Vorbild sein: Der Freundeskreis startet die Aktion „Unsere Bäume für Mannheim“ und gewinnt Gerda Brand als ehrenamtliche Beraterin.

