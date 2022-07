Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Dienstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Mannheims Grüne schlagen vegane Ernährung bei städtischen Veranstaltungen vor: „Es geht uns darum, eine Debatte anzustoßen“ - Die Grünen schlagen vor, auf Veranstaltungen der Stadt ab 2023 nur noch pflanzliche Verpflegung anzubieten. Der Vorschlag ist auch innerhalb der Fraktion umstritten.

GBG will ihren Bestand auf 20 000 Wohnungen erweitern: Um bezahlbare Mieten in der Stadt zu sichern, möchte das städtische Unternehmen weiter wachsen. Steigende Baukosten und Zinsen könnten das erschweren.

So weit ist Ludwigshafen beim Hitzeaktionsplan: Im Vergleich zu Mannheim hängt die Chemiestadt noch ein bisschen hinterher, wie aus einer Anfrage der Grünen im Rat hervorgeht.

Ob es zur Buga in Mannheim autofreie Wochenenden geben wird: Die Grünen schlagen dem Mannheimer Gemeinderat vier autofreie Wochenenden zur Bundesgartenschau 2023 vor.

Waldhof-Trainer Neidhart - „Facebook & Co. waren für mich ein Zeitfresser“: Wie tickt Christian Neidhart als Mensch? Im Interview spricht der neue Trainer des SV Waldhof über seinen Abschied aus den sozialen Medien, sein Familienleben und eine alte Verbindung zu Bayern-Coach Julian Nagelsmann.

Wie die Heidelberger Blumenstraße mit Pflanzen und Servicestellen umgestaltet wurde: In einem Modellprojekt probt die Stadt den Umbau der Straße zu mehr Fußgängerfreundlichkeit. Das Ergebnis ist lädt zum Verweilen ein - gefällt aber nicht allen Anwohnerinnen und Anwohnern.

Abschied von Barbara Troeger - Drei Jahrzehnte mit 34 000 schönsten Erlebnissen: Barbara Troeger, Leiterin des Künstlerischen Betriebsbüros am Nationaltheater Mannheim, geht zufrieden in den Ruhestand. Angefangen hat ihr Weg beim NTM mit der Arbeit an der Theaterkasse.

