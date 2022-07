Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Donnerstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Wie giftige Nosferatu-Spinnen eine Ludwigshafener Familie heimsuchen: Die Nosferatu-Spinne hat einen Durchmesser von bis zu acht Zentimetern und verbreitet sich derzeit rasant in der Pfalz. Familie Jesberger ist besonders betroffen - nächtliches Grusel-Erlebnis inklusive.

Senioren-Sprinter Hartmut Krämer ist der Schnellste der Welt: In seiner Altersklasse M 80 ist Sprinter Hartmut Krämer von der DJK Käfertal international eine Klasse für sich, will demnächst aber kürzertreten. Einen Rekordversuch hat er allerdings noch im Visier.

Warum das Jugendsinfonieorchester Mannheim in dem griechischen Dorf Elliniki auftritt: Das Jugendsinfonieorchester Mannheim (JSOM) plant in diesem Jahr eine Sommertour mit einem besonderen Begleiter. Gemeinsam mit "Café-Prag"-Betreiber Adonis Malamos reisen sie unter anderem in dessen Heimatdorf Elliniko.

FDP-Politiker Rülke droht seinem Sohn mit Robert Habeck: Hans-Ulrich Rülke kann kräftig austeilen, hat aber selbst auch ein dickes Fell. Im Interview wettert er gegen E-Autos, wirbt für synthetische Kraftstoffe und verrät, welchen Trick er beim Energiesparen anwendet.

Borussia Dortmund: Hoffnung auf Hierarchiewechsel: Im vorletzten Teil der Bundesliga-Serie geht es um die Titelchancen von Dauerverfolger Borussia Dortmund. Der BVB hat kräftig eingekauft, musste aber zuletzt einen Schock verkraften, der nachzuwirken droht.

„Wie ich in zehn Minuten meinen inneren Frieden wiederfand“: Kriege - manchmal führen wir sie mit uns selbst. So wie Luna (15), die keine Party auslässt, obwohl sie ihre freie Zeit am liebsten mit einem Buch verbringt. Bis sie jemand daran erinnert, was in der Stille auf sie wartet.

