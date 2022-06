Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Mittwoch in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.



Kein frisches Obst für Mannheimer Schulen und Kitas: Eine Extraportion gesunde Nahrung für Kinder: Das stellt der Obsthof Hauck seit 2010 sicher, zurzeit in mehr als 30 Schulen und Kitas. Nach den Pfingstferien wird es damit vorbei sein - schuld ist ein Streit mit der Stadt.

Serie "Leben an zwei Flüssen": Per Amphibienbus die vollgestopfte Rush-Hour-Straße umschiffen oder doch auf der Panoramatreppe mit malerischem Blick ein Bierchen zischen? Wir haben uns umgehört, wie andere Städte ihre Flüsse nutzen.

Zwei Radfahrer ringen nach Bluttat weiter um ihr Leben: Nach der Tragödie in Ellerstadt und Mannheim wurde der mutmaßliche Täter dem Haftrichter vorgeführt und in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht. Die Ermittler veröffentlichten weitere Details zum 36-Jährigen.

Melis Sekmen im Interview - Verkehrsberuhigung eine Chance für den Handel: Die Mannheimer Grünen-Bundestagsabgeordnete Melis Sekmen steht hinter dem Verkehrsversuch in der Mannheimer Innenstadt - kritisiert aber Umsetzung und Kommunikation.

Prüfstelle an der A5 bei Hirschberg Auch am hellichten Tag sind Autofahrer unter Drogeneinfluss unterwegs - und sie müssen jederzeit mit einer Kontrolle rechnen. Das ist die Botschaft der mehrstündigen Kontrolle an der A5 bei Hirschberg am Dienstag.

Bombenentschärfung in Ludwigshafen: Am späten Mittwochnachmittag wird in Ludwigshafen-West, im Bereich der künftigen Heinrich-Pesch-Siedlung, eine 250 Kilo schwere Weltkriegsbombe entschärft. Das hat Auswirkungen auf den Verkehr.

Netzwerk für Investorinnen und Gründerinnen feiert ersten Geburtstag: Frauen, die Geld und ihre Kompetenz einbringen, um anderen Frauen beim Gründen zu helfen: Encourageventures feiert ersten Geburtstag – mit dabei ist eine Heidelberger Finanzexpertin.

Sommer-Kultur auf vielen Bühnen der Region: Unser Kultour-Überblick schaut auf Freiluft-Formate bei Mannheimer Sommer, den Heidelberger Schlossfestspielen oder am Karlstorbahnhof. Aber auch in der SAP Arena ist viel los mit Doppelpacks von Bülent Ceylan oder Teddy

