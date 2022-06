Mannheimer Morgen Plus-Artikel Stadtteil West - Sicherheit: 250-Kilogramm-Sprengkörper im Bereich des Heinrich-Pesch-Hauses ausgegraben – Evakuierung am Mittwoch Bombenentschärfung in Ludwigshafen - Bahnlinie 4 am Nachmittag gesperrt

Der Kommunale Vollzugsdienst sichert den Fundort des Blindgängers bis zur Entschärfung am Mittwoch ab. © Thomas Tröster