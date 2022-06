Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Montag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

36-Jähriger tötet Vater und verletzt auf Flucht in Mannheim-Neckarau Fahrradfahrerin tödlich: Ein Mann soll im pfälzischen Ellerstadt erst seinen Vater getötet haben und dann vor der Polizei geflohen sein. In der Mannheimer Rhenaniastraße kollidierte er mit vier Radfahrenden und sprang in den Rhein.

Gibt es bald Geothermiebohrungen bei Mannheim?: Das Grosskraftwerk Mannheim wird es nicht mehr ewig geben. Ersatz sollen auch heiße Quellen tief im Boden zwischen Mannheim und Heidelberg liefern. Bei dem Geothermie-Projekt sollen die Bürger eingebunden werden.

Bauprojekte können besichtigt werden: Die Kammergruppe der Architektenkammer Baden-Württemberg lädt zum Tag der Architektur am 25. Juni ein. Diesmal geht es um nachhaltiges Bauen. Besucher und Besucherinnen erwarten spannende Blicke hinter die Kulissen.

Mietern droht Nebenkostenfalle wegen teurer Energiepreise: In den nächsten Wochen und Monaten werden viele Mieterhaushalte Post erhalten. Die jährliche Nebenkostenabrechnung liegt dann im Briefkasten. Doch auf eine Rückerstattung sollte man nicht hoffen.

Zehn Tage Rummel mit Riesenrad und Weindörfern: Das Pfalzfest wartet ab 16. Juni mit zahlreichen Fahrgeschäften und mehreren Bier- und Weindörfern in Ludwigshafen auf. Als Zugpferd mit dabei sind die "Anonyme Giddarischde".

Michael Jacobsen wird neuer Co-Trainer der Rhein-Neckar Löwen: Der Handball-Bundesligist bestätigt die Verpflichtung des Dänen. Das letzte Saisonspiel verlieren die Badener bei Meister Magdeburg mit 34:37.

Mannheims Queerer Jugendtreff startet in den Quadraten: Mannheims Queerer Jugendtreff "gut so" hat mit einer Kennenlernveranstaltung seine Pforten geöffnet. Er soll Raum für Jugendliche sein, die sich noch ausprobieren wollen.

Schriesheims neuer Bürgermeister: Klage gegen seine Wahl, eigene Corona-Infektion, Hacker-Angriff auf das Rathaus - für den neuen Schriesheimer Bürgermeister Christoph Oeldorf waren die ersten Monate im Amt nicht nur ereignisreich, sondern sogar recht turbulent.

