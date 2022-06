Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Dienstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mannheimer Vereine kämpfen mit neuen Problemen: Nach zwei Pandemie-Jahren erleben Sportvereine in Mannheim wieder großen Zulauf - die Mitgliederzahlen steigen. Aber das Angebot ist bei vielen Clubs eingeschränkt, weil sie nach den Corona-Maßnahmen mit neuen Problemen kämpfen.

Gestiegene Preise - darauf achten Mannheimer beim Einkauf: Nicht nur die Benzinpreise sind in den vergangenen Wochen in die Höhe geschossen: Auch im Supermarkt sind die Preiserhöhungen deutlich spürbar. Kaufen die Mannheimer aus diesen Gründen anders ein?

Heidelberger Landwirte beobachten zunehmenden Flächenfraß: Landwirte im Heidelberger Osten beobachten einen stetig wachsenden Flächenfraß – und sorgen sich um ausreichende Produktionsflächen. Die Gemeinderatsfraktion „Die Heidelberger“ hat nun zu einer Radtour eingeladen.

Der Region mangelt es an Fachkräften: Nach Prognosen der Industrie- und Handelskammern werden bis 2035 der Wirtschaft in der Region rund 89.000 Fachkräfte fehlen. Besonders an berufsqualifizierten Fachkräften mangelt es.

BASF will CO2-Fußabdruck in der Landwirtschaft senken: Weniger Ackerflächen, strengere Vorgaben für Pflanzenschutzmittel, mehr Biodiversität,aber auch mehr geforderte Erträge - kein leichter Markt für die Agro-Sparte der BASF. Wie will der Chemiekonzern das alles zusammenbringen?

Ein High-Tech-Gerät hilft Mannheimern mit Problemen beim Laufen: Neue Balance auf dem High-Tech-Laufband: In der Tagesklinik für Geriatrische Rehabilitation am Mannheimer Diakonissenkrankenhaus werden muskelgeschwächte Menschen auf einem Spezialgerät wieder fit für den Alltag gemacht.

Neuer Mieter für Tanzstudio im Ludwigshafener Hauptbahnhof: Die Corona-Pandemie hat die Betreiber der TanzArt Fornaçon im Ludwigshafener Hauptbahnhof zum Aufgeben gezwungen. Für das leerstehende Studio hat sich jetzt aber ein Nachfolger gefunden.

"Unabdingbar, dass so ein Festival gefördert wird": Maifeld-Derby-Veranstalter Timo Kumpf ist zuversichtlich, dass es nach der erfolgreichen elften Ausgabe auch 2023 ein Maifeld Derby geben wird. Versprechen kann und will er das im Bilanzgespräch nicht.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Mehr zum Thema Morgenupdate Die Nachrichten am Morgen für Mannheim und die Region Mehr erfahren Morgenupdate Die Nachrichten am Morgen für Mannheim und die Region Mehr erfahren Morgenupdate Die Nachrichten am Morgen für Mannheim und die Region Mehr erfahren

Im neuen Newsletter “MM Business Class” informiert Sie die Wirtschaftsredaktion des "Mannheimer Morgen" über die wichtigsten Wirtschaftsnachrichten aus Mannheim und der Region. Jetzt kostenfrei anmelden und jeden Mittwoch den Newsletter “MM Business Class” erhalten!