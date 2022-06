Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Sonntag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Wie oft und warum Mannheimer Polizisten ihre Dienstwaffe ziehen: Wann Ordnungshüter und Ordnungshüterinnen ihre Pistole benutzen dürfen und bei welchen Einsätzen in Mannheim bereits geschossen wurde - und warum. Ein Überblick.

Aus für zwei Traditionsgeschäfte: Wieder verlassen zwei inhabergeführte Geschäfte mit Tradition die Mannheimer Innenstadt, eines in der Freßgasse, das andere in der Kunststraße. Die Gründe dafür sind verschieden, ein naheliegender scheidet aber aus.

Mannheimer Jungbusch "verliert seine Seele": Bei einem Tischgespräch im Kunstzentrum Zeitraumexit im Mannheimer Jungbusch diskutieren Studenten und Bewohner. Über Partylärm, steigende Mieten und urbane Gestaltungsmöglichkeiten.

Sommer, Sonne, Supermusik am ersten Haupttag des Mannheimer Maifeld Derbys: Am Freitagabend feiern 4000 Fans auf dem Maimarktgelände Künstlerinnen und Künstler wie Bonobo, Carobou oder Arlo Parks. Am Samstag wurden erneut 4500 Menschen erwartet.

Wandern mit Kindern - mit diesen Tipps laufen sie begeistert mit: Wandern ist ein Naturerlebnis für die gesamte Familie. Geht es auf Familientour, braucht der Nachwuchs oft Extra-Anreize. Tipps, wie Sie ihre Kinder motivieren.

Rhein-Neckar Löwen bauen Kader um: Die Bundesliga-Handballer müssen am Sonntag am letzten Spieltag beim Meister SC Magdeburg ran. Längst gilt der Fokus aber der neuen Saison.

Neuzugang Taro Jentzsch jetzt bereit für die Adler Mannheim: Schon vor zwei Jahren wäre Taro Jentzsch fast in Mannheim gelandet, 2020 entschied er sich aber für die Iserlohn Roosters. Dort ging seine positive Entwicklung weiter, jetzt will er sich auch bei den Adlern durchsetzen.

