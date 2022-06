Mannheim, wie wär’s mit … sich mehr zu den Flüssen zu öffnen?“ – der Beitrag von „MM“-Redakteurin Anke Philipp war bei unserer Serie „75 Ideen für ein besseres Mannheim“ von den Leserinnen und Lesern zur Sieger-Idee gewählt worden. Das zeigt, dass sich viele Mannheimer eine bessere Nutzung der Uferflächen wünschen. Wir zeigen, was in Mannheim bislang passiert und was noch geplant ist. Und

...