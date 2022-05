Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Freitag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Mannheimer Stadtfest: Programm und Konsequenzen für Verkehr: Am heutigen Freitag startet das Stadtfest: 65 Buden und Ausschankstände rund um den Wasserturm und auf den Planken. Was die Besucher erwartet und welche Auswirkungen die Veranstaltung auf den Verkehr hat, lesen Sie hier.

Mannheimer Frau erzählt Geschichte von Missbrauch eines Arztes: Zwischen Arzt und Patient besteht ein Machtgefälle. Immer wieder kommt es zu Missbrauch, finanziell, seelisch, sexuell. Eine Patientin des Mannheimer Zentralinstitut für Seelische Gesundheit (ZI) erzählt ihre Geschichte.

Neuer Standort für Mannheimer Palazzo: Im Grünbereich des Ex-Kasernengeländes Taylor Baracks entsteht auf 13 300 Quadratmetern die neue „Palazzo-Erlebniswelt“ mit festem Spiegelpalast und Biergarten. Geschäftsführer Rolf Balschbach sieht Chancen und Risiken.

Neuer Müllkessel im Müllheizkraftwerk Ludwigshafen: Ab Montag ist im Umfeld des Müllheizkraftwerks mit Geräuschen und Dampfschwaden zu rechnen. Ein neuer Müllkessel wird in Betrieb genommer, der alte „ausgeblasen“.

Der „MM“ organisiert eine Kunstausstellung und Benefizauktion mit Manfred Fuchs: Der ehemalige Vorstandsvorsitzende von Fuchs Petrolub war sein ganzes Leben ebenso auch Künstler. Alle Berichte, Fotostrecken und Videos zur Aktion zugunsten des "MM"-Hilfsvereins gibt's hier.

