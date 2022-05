Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Samstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Mannheim feiert wieder Stadtfest: Nach zwei Jahren Corona-Pause ist wieder Stadtfest. Drei Eröffnungen gab es am Freitag, dabei lief das Fest da längst. Auf den Planken und den Kapuzinerplanken ist enorm viel los.

Das haben Polizei und Journalisten bei den Ausschreitungen auf der Schönau 1992 erlebt: Als ein Fest auf der Schönau nach einer Schlägerei aufgelöst wird, versammeln sich am 28. Mai 1992 Hunderte teilweise betrunkene Menschen vor einer Asylbewerber-Unterkunft. Es folgen tagelange Unruhen. Beteiligte erinnern sich.

Geflüchteter erinnert sich an die Ausschreitungen auf der Schönau: Zum 30. Mal jähren sich die Ausschreitungen vor einer Flüchtlingsunterkunft in Mannheim. Wir haben mit Zeitzeugen gesprochen - darunter ein damaliger Bewohner der Unterkunft, der von seiner Angst erzählt.

NTM zeigt Uraufführung von "Brennstoff" und thematisiert Schönau 1992: Mit den 13 Beteiligten zeigt die Bürgerbühne die Uraufführung "Brennstoff" - eine Aufarbeitung der Ausschreitungen rund um die Asylbewerberunterkunft in Mannheim-Schönau, die sich nun zum 30. Mal jähren.

Strenge Auflagen für Feste und Umzüge versetzen Pfälzer Fasnachter und Vereine in Aufruhr: Der Erlebnistag Deutsche Weinstraße wurde bereits abgesagt, jetzt stehen weitere Veranstaltungen in der Pfalz auf der Kippe. Der Grund: ein neues Landesgesetz. Betroffene aus Ludwigshafen schlagen Alarm.

Podcast "Mensch Mannheim"- der Rosengarten sucht dringend Verstärkung: Bastian Fiedler ist Mannheims Mister Rosengarten. Als Geschäftsführer der "m:con" holt er die großen Kongresse in die Stadt. Doch es gibt ein Problem: Etliche Stellen sind unbesetzt, erzählt Fiedler im Podcast "Mensch Mannheim".

