Slowenischer Botschafter in Mannheim - Lieber Bären als Marder: Ein kleiner, aber starker Brückenbauer sucht Wirtschaftskontakte in der Quadratestadt. Botschafter Franc But sagt, was er an Mannheim mag - und wie der aktuelle Stand beim leidigen Thema Ringtausch schwerer Waffen an die Ukraine ist.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2