Mannheimer Morgen Plus-Artikel Ausblick für Mitte So wird 2022: Wie die Bürger in Mannheim-Neckarstadt in den Zusammenhalt investieren wollen

Das Jubiläum 150 Jahre Neckarstadt wirft in dem Mannheimer Stadtteil bereits seine Schatten voraus. Vereine, Institutionen und viele Bürger wollen sich an den geplanten Veranstaltungen beteiligen.