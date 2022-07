Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Sonntag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Special Olympics in Mannheim: Die Athleten fiebern auf die „Special Olympics" hin. Warum einige den legendären verstorbenen Adler-Stadionsprecher Udo Scholz vermissen, was sie anspornt - und warum eine Volunteer die Art der Sportler begeistert.

Stadt soll für Schutz öffentlicher Kunstwerke sorgen: Steigende Rohstoffpreise machen den Diebstahl von Edelmetallen lukrativer. In Ludwigshafen hat es schon eine prominente Skulptur getroffen. Jetzt soll Abhilfe geschaffen werden.

Generalsanierung des Familienzentrums: Das Familienzentrum im Mannheimer Stadtteil Rheinau muss saniert werden. Der aktuelle Sachstand schockiert manche Rheinauer. Wie es jetzt weitergehen soll.

Wie die DLRG in Mannheim-Rheinau die Wache modernisierte und junge Leute aktivierte: Mit einer Spende der Mannheimer Runde hat die DLRG im Parkschwimmbad ihre Wache modernisiert. Und verzeichnet einen wachsenden Andrang bei den Schwimmkursen.

Grün-Weiss Mannheim mit Rückenwind und Krawietz ins erste Heimspiel gegen Krefeld: Nach dem Punktgewinn am Freitag in Neuss empfängt der amtierende Meister am Sonntag Krefeld. Dabei kann Teamchef Gerald Marzenell ein starkes Team aufbieten.

