Rhein-Neckar. Was ist am Mittwoch in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mannheimer Buga-Parkscheine für 20 Euro bei Ebay angeboten: Jeder Volljährige in den Buga-Anwohnerparkzonen erhält von der Stadt gratis 20 Gäste-Parkscheine. Die ersten zehn werden jetzt bereits bei Ebay zum Verkauf angeboten. Heiße Ware auch für Buga-Besucher?

Fahrerloser Bus und Solarbähnchen rollen über das Mannheimer Buga-Gelände: Auf dem weiten Spinelli-Areal umweltfreundlich und schnell vorankommen – dazu gibt es gleich zwei ganz besondere neue Verkehrsmittel. Im Lusienpark ist während der Bundesgartenschau alles wie immer

Abgestelltes Sauerstoffgerät am Mannheimer Theresienkrankenhaus - Anklage erhoben: Eine 72-Jährige soll im November 2022 das Sauerstoffgerät ihrer Zimmernachbarin abgestellt haben. Die Frau starb wenige Wochen später. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft Anklage erhoben - wegen versuchten Mordes

Urteil im Fall Zoe - Wann sich der Bundesgerichtshof damit befasst: Im März 2020 wurde die 17-jährige Zoe am Willersinnweiher in Ludwigshafen brutal vergewaltigt und ermordet. Der mutmaßliche Täter wurde zu zehn Jahren Haft verurteilt. Nun entscheidet das oberste deutsche Gericht, ob das Urteil Bestand hat

Daniela Kahlert wird Geschäftsführerin von Roche Diagnostics Deutschland: Daniela Kahlert wird zum 1. Mai Geschäftsführerin von Roche Diagnostics Deutschland in Mannheim. Das teilte das Pharmaunternehmen am Mittwoch mit

Totschlag-Prozess in Mannheim - Angeklagte legen Revision ein: Nach dem Tod des polnischen Zeitarbeiters Piotr W. sind Mitte März zwei seiner Mitbewohner zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt worden. Nun haben die Männer Rechtsmittel gegen das Urteil eingelegt

Adler Mannheim und ERC Ingolstadt kämpfen im Play-off-Halbfinale um das Momentum: Die Adler Mannheim haben sich im Play-off-Halbfinale gegen den ERC Ingolstadt die Serienführung zurückgeholt. Dabei machte das Duell eines deutlich: Es ist ein Kampf um jeden Zentimeter Eis, wie auch die Adler bestätigten

Verein "Mannheim sagt Ja!" kritisiert Ausländerbehörde: Der sich für die Interessen Geflüchteter einsetzende Verein "Mannheim sagt Ja!" kritisiert die Ausländerbehörde. Zuletzt hatte die Stadt in einem Rechtsstreit um eine Aufenthaltserlaubnis Berufung gegen ein Urteil gegen die Behörde beantragt

Jetzt alle Artikel auf mannheimer-morgen.de und in der App lesen! Abonnieren Sie MM+ für nur 1€ im ersten Monat und bleiben Sie immer up to date