Rhein-Neckar. Was ist am Montag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

P&C und Galeria - So läuft ein Schutzschirmverfahren ab: Bekannte Handelsketten aus der Mode- und Schuhbranche sind zuletzt in finanzielle Schwierigkeiten geraten und haben die Rettung in einem Schutzschirmverfahren gesucht. Warum das so ist und wie es funktioniert

Warum die hitzigen Szenen am Ende den Adlern den Fokus nahmen: Ein hochklassiges Spiel bekam die ausverkaufte SAP Arena in der zweiten Partie der Halbfinalserie zwischen den Adlern Mannheim und dem ERC Ingolstadt zu sehen. Am Ende wurde es dann ruppig, was so einiges übertönte

