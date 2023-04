Rhein-Neckar. Was ist am Dienstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

So teuer ist im Frühling 2023 die Kugel Eis in Mannheim: Preisschock in der Eisdiele - 2 Euro für eine Kugel Eis? Das ist Realität. Eine Blitzumfrage in Mannheimer Eiscafés zeigt: Inflationsbedingt haben alle ihre Preise erhöht, im Schnitt um 20 Cent pro Kugel

Boris Palmer über ersten syrischen Bürgermeister: "Schwaben-Charme und Fleiß": Ryyan Alshebl ist der wohl erste syrische Bürgermeister Baden-Württembergs. Der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer hat ihn im Wahlkampf unterstützt. Im Interview lobt er den 29-Jährigen

