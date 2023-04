Rhein-Neckar. Was ist am Sonntag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

War's das mit dem Aufstieg für den SV Waldhof Bei der Niederlage im Südwest-Derby in Saarbrücken kann sich der SV Waldhof zwar steigern, steht am Ende aber zum dritten Mal in Folge mit leeren Händen da. Eine schmerzhafte Pleite - mit Konsequenzen in der Tabelle

Lean Bergmann verlässt die Adler Mannheim: Der Umbruch im Sommer wirft bei den Adlern Mannheim seine Schatten voraus. Nach Informationen dieser Redaktion steht der Abgang von Stürmer Lean Bergmann fest. Der neue Verein ist bekannt

