Rhein-Neckar. Was ist am Freitag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Warnstreik - 4000 Demonstrierende ziehen durch Mannheimer Innenstadt: Am Ende sind es doppelt so viele, wie die die Gewerkschaft Verdi angemeldet hat. Statt 2000 demonstrieren 4000 Streikende in der Mannheimer Innenstadt für mehr Lohn und Gehalt. Und sie erfahren viel Zustimmung

Wie Mannheimer Radfahrende den Streik erlebt haben: Die Bahnen fahren nicht, die Räder schon. In Mannheim waren die Radfahrenden mit am wenigsten vom Streik betroffen. Doch nur wenige Bahnfahrende sind auf die Zweiräder umgestiegen

DGB Baden-Württemberg-Bezirkschef: „Streiken ist unser gutes Recht“: Kai Burmeister ist Vorsitzender des DGB-Bezirks Baden-Württemberg. Warum er den breit angelegten Arbeitskampf am Montag für gerechtfertigt hält, mit Sorge auf die Industrie schaut und verkaufsoffene Sonntage ablehnt

Schüler in Baden-Württemberg dürfen wegen Warnstreik am Montag dem Unterricht fernbleiben: Am Montag stehen große Teile des öffentlichen Verkehrs im Südwesten still. Auch an den Schulen dürfte es eher ruhig zugehen

Kompp - Bei Waldhof-Aufstieg Ausweichstadion nötig: Gelingt dem SV Waldhof im Sommer der Sprung in die 2. Liga, bräuchte er laut Geschäftsführer Markus Kompp für Spiele um 20.30 Uhr ein Ausweichstadion. Zudem warnt der Verein vor einer Reduzierung der Stehplätze um 80 Prozent

Weniger Verbrechen in Mannheim als vor der Pandemie: Mehr Sicherheit im öffentlichen Raum, aber auch mehr Sexualdelikte: Zwar ist die Zahl der Strafttaten in Mannheim im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Klammert man die Pandemie aber aus, gibt es weniger Verbrechen

Handy-Shops in Ludwigshafener Innenstadt - das sagt die Verwaltung: Der Strukturwandel zeigt sich in der Ludwigshafener Innenstadt eindrücklich an den zahlreichen Handy-Shops. Jetzt hat auch die Verwaltung zu dem Phänomen Stellung bezogen

Sportlehrer springt ins kalte Neckarwasser und rettet ein Menschenleben: Als ein junger Mann sich in Neckargemünd von einer Brücke in den Fluss fallen ließ, zögerten zwei Sportlehrer nicht lange: Sie stürzten ins fünf Grad kalte Wasser und retteten ihn. Dafür sind sie und drei Schüler nun geehrt worden

