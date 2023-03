Rhein-Neckar. Was ist am Donnerstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Superstreiktag legt Deutschland lahm: Bahnen, Busse, Flugzeuge, Schiffe und Autobahntunnel - die Gewerkschaften setzen auf volle Eskalation. Zum Beginn der nächsten Woche wird der Verkehr in weiten Teilen Deutschlands still stehen - bleibt es beim einmaligen Superstreiktag? Fragen und Antworten

Straßensperrungen und Demonstrationszüge beim Streik in Mannheim: Die Gewerkschaft Verdi hat am Freitag zu einem großen regionalen Warnstreik aufgerufen. Es wird eine Demo mit anschließender Kundgebung geben. Rund 2000 Streikende werden erwartet

Bau des Komibads in Mannheim verzögert sich um ein halbes Jahr: Die Baugrube am Mannheimer Herzogenriedbad wird noch einige Zeit leer stehen. Mit dem Bau kann erst im Juli/August begonnen werden

Abriss des Rathaus-Centers Ludwigshafen: Einbrecher haben im Ludwigshafener Rathaus-Center für einen massiven Wasserschaden gesorgt. 200.000 Liter ergossen sich über die Stockwerke. Was das für das Projekt und den Zeitplan bedeutet

"Meine Eltern dürfen nicht vergessen werden": Stefanie Bauer hat durch die Amokfahrt in der Rhenaniastraße ihre Mutter und ihren Vater verloren. Ein Gespräch über Peter und Monika Lobert, die am 12. Juni 2022 brutal angefahren wurden

Schnatterer beim SV Waldhof Mannheim vor Karriereende: Eine große Überraschung ist es nicht mehr. Waldhof-Routinier Marc Schnatterer hat in einem Interview angedeutet, dass er seine aktive Karriere als Fußballer nach dieser Saison beenden wird

Adler Mannheim wollen den Heimfluch brechen: Die Adler wollen am Freitag mit dem dritten Erfolg über Köln den Grundstein für den Halbfinaleinzug legen und damit gleichzeitig einen Fluch brechen

