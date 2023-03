Rhein-Neckar. Was ist am Dienstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Warnstreik bei der RNV in Mannheim und der Region am Freitag: Von Betriebsbeginn um drei Uhr bis zum Betriebsende in der Nacht auf Samstag werden sowohl Straßen- und Stadtbahnverkehr als auch Busverkehr und fips-Shuttles in der Metropolregion komplett stillstehen.

Stadt Mannheim streikt ebenfalls - Kitas am Freitag geschlossen: Da die Gerwerkschaft ver.di für Freitag, 24. März, ebenfalls die Beschäftigten der Stadt Mannheim zu einem Warnstreik aufgerufen hat, bleiben einige Einrichtungen geschlossen.

Die tragische Geschichte eines Überlebenden der Autoattacke in der Mannheimer Rhenaniastraße: Durch die Autoattacke in der Rhenaniastraße im Juni 2022 hat Michael Gangnus fast alles verloren. Seinen Job, seine Wohnung - und ein selbstbestimmtes Leben. Über einen Mann, der nicht aufgibt.

Mannheimer Franklin-Bahn soll ab Dezember fahren: Nach knapp zwei Jahren Bauzeit wird aller Voraussicht nach ab dem Jahresende eine Straßenbahn durch Mannheims jüngsten Stadtteil rollen. Schon jetzt gibt es gute Nachrichten für Fahrgäste.

Mannheimer Klinikum - Grünes Licht für engen Verbund mit Heidelberg Seit zweieinhalb Jahren wird in Stuttgart um die Zukunft des Mannheimer Klinikums gerungen. Nun hat das Land die angekündigte Grundsatzentscheidung getroffen. Vier Modelle standen zuvor im Raum.

Mannheims Ex-Großinvestor Tom Bock soll 90 Tagessätze zahlen: Rechtskräftig ist es zwar noch nicht: Doch nun wurde bekannt, dass der Ex-Großinvestor auf dem Mannheimer Turley-Gelände 90 Tagessätze bezahlen soll. Damit schrammt er haarscharf an einer wichtigen Grenze vorbei.

Nach Rippenfraktur von Helene Fischer - Adler-Spiel sechs doch in Köln: Helene Fischer macht den Adlern Mannheim und den Kölner Haien in einem möglichen sechsten Spiel der Viertelfinalserie nun doch keinen Strich durch die Rechnung. Das Spiel würde am Sonntag, 26. März, stattfinden.

