Rhein-Neckar. Was ist am Mittwoch in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Nach Brand fällt Denkmalschutz der Kauffmannmühle in Mannheim weg: Eigentlich wollte Investor Thomas Gaiser die im Februar abgebrannte Kauffmannmühle wieder aufbauen. Doch die zuständige Behörde hat jetzt den verbliebenen Mauern den Denkmalstatus entzogen. Das hat erhebliche Folgen

Wer übernimmt den Sanitätsdienst auf der Buga?: Nur noch drei Wochen bis zur Eröffnung und Polizei und Feuerwehr sind ganz entspannt, wenn es um die Mannheimer Buga geht. Aber wer Erste Hilfe leistet, steht noch nicht fest - die Verhandlungen laufen

Wann Geothermie Erdbeben auslösen kann: Wann löst Geothermie Erdbeben aus? Und ist die Technologie gefährlich? Thomas Kölbel ist Chefgeologe des Karlsruher Energieversorger EnBW und Experte in Sachen Geothermie. Im Interview mit dieser Redaktion hat er Antworten

Unerlaubte Waffen in Sinsheim gefunden: 70-Jähriger in Untersuchungshaft: Einsatzkräfte durchsuchten über mehrere Tage zwei Wohnungen eines Sportschützen - und fanden unter anderem 27 illegale Waffen, auch Kriegswaffen

Abbruch der Brücke über Mannheimer OEG-Gleise frühestens 2027: Beim Ausbau der östlichen Riedbahn muss die DB-Brücke am Paul-Martin-Ufer abgerissen werden. Für Fußgänger und Radfahrer entsteht ein separater Neubau, über den der Bezirksbeirat Mannheim-Neuostheim diskutierte

Sextortion, Cybergrooming, missbräuchliches Sexting - wie schützen?: Das Internet gehört für Kids und Teens zum Alltag. Aber dort lauern jede Menge Gefahren. Experten klären in der Mannheimer Abendakademie auf - und es gibt ein Angebot für besorgte Eltern

Handball-Star Bitter: „Darf keine Entwicklung wie im Fußball geben“: Der ehemalige deutsche Nationaltorwart Johannes Bitter macht sich seit Jahren Gedanken um die Belastung im Handball. Im Interview berichtet er über diesen andauernden Kampf

