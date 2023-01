Rhein-Neckar. Was ist am Dienstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Entlassener Leiter des Klärwerks Mannheim scheitert mit Klage gegen Kündigung: Ein 190 000 Euro teures Lagergebäude, dessen Bau nicht genehmigt war. Dass dem Betriebsleiter deshalb gekündigt wurde, will er nicht hinnehmen. Er will seine Arbeit wieder haben - die Stadt hat andere Pläne.