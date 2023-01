Rhein-Neckar. Was ist am Montag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mannheimer Dämmer-Marathon fällt der Bundesgartenschau zum Opfer: Schlechte Nachrichten für Läuferinnen und Läufer in Mannheim: Der Dämmer-Marathon wird für dieses Jahr abgesagt. Gründe sind die Bundesgartenschau und ein "unbezahlbarer" Rosengarten

Stadt Mannheim wehrt sich gegen Pläne zur Rheindammsanierung: Die Sanierung des Rheindamms gehe grüner, schneller, sicherer und billiger. Mannheims Umweltbürgermeisterin Diana Pretzell (Grüne) zieht deshalb gegen die Pläne zu Felde

Verteidigungsministerin Christine Lambrecht tritt zurück: Immer wieder stand die Verteidigungsministerin in der Kritik. Nun zieht Lambrecht Konsequenzen. Kanzler Scholz muss damit ein Ministerium neu besetzen, das durch den Ukraine-Krieg besonders im Fokus steht

Hilfsbereite Mannheimer Polizisten machen sich an Auto zu schaffen: Warum Beamte die Autoscheibe einer Mannheimerin beim Apache-Konzert in der SAP-Arena abgeklebt haben

Zweiter Anzug des SV Waldhof verliert gegen Hoffenheim II: Fußball-Drittligist Waldhof Mannheim hat das Testspiel deutlich verloren. Coach Christian Neidhart übte anschließend Kritik an seiner ersten Elf

Adler Mannheim suchen nach dem Spiel gegen Nürnberg den Knotenlöser: Die stockende Offensive bereitet den Adlern vor dem Topspiel am Freitag gegen München Kopfzerbrechen. Um gegen den Spitzenreiter zu bestehen, könnte ein neuer Mann den Unterschied ausmachen

Räumung des Autofriedhofs in Neu-Edingen verzögert sich erneut: An diesem Montag hätte es endlich losgehen sollen. Doch die Räumung des Autofriedhofs in Neu-Edingen kommt erneut ins Stocken. Nun wurde sogar die Polizei eingeschaltet