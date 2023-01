Bilder auf Gleisen gemacht: 20-Jährige in Wiesloch von Zug erfasst und tödlich verletzt

Wiesloch. Bei einem tragischen Unfall in Wiesloch ist am frühen Sonntagabend eine junge Frau ums Leben gekommen. Die 20-Jährige wurde von einem Zug erfasst, als sie sich in Nähe des Bahnhofs Wiesloch-Walldorf zusammen mit einem Freund auf der Bahnstrecke aufhielt, um dort Bilder – unter anderem von den Gleisen – zu machen.

Nach Angaben der Polizei bemerkte die Frau gegen 18.30 Uhr einen herannahenden Zug in Fahrtrichtung Germersheim zu spät. Trotz sofort eingeleiteter Notbremsung des Bahnführers konnte der Zusammenstoß nicht mehr verhindert werden. Die 20-Jährige erlag noch am Unfallort ihren Verletzungen.

Die anwesenden Begleiter der jungen Frau erlitten einen Schock. Bahnreisende wurden durch das Unfallgeschehen nicht verletzt. Der Bahnverkehr war bis kurz vor 22 Uhr gesperrt.

Wie die Polizei mitteilte, seien die Ermittlungen zum Unfallgeschehen abgeschlossen. Ein Fremdverschulden könne demnach ausgeschlossen werden.