Rhein-Neckar. Was ist am Donnerstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Totschlag-Prozess in Mannheim - Angeklagte schweigen: Vor dem Mannheimer Landgericht müssen sich zwei junge Männer verantworten, die ihren Mitbewohner geschlagen und getreten haben sollen. Er starb. Den beiden Angeklagten wird Totschlag und schwere Körperverletzung vorgeworfen

Heidelberg In Mannheim fällt er aus, in Frankenthal genauso. In Heidelberg gehen die Narren dagegen unverdrossen auf die Straße - und werben um Teilnehmer aus der ganzen Metropolregion

Rassismusvorwürfe von Ludwigshafener Grünen gegen Ortsvorsteher Henkel: Rassistische Äußerungen werfen die Ludwigshafener Grünen dem Friesenheimer Ortsvorsteher und dem Karnevalspräsidenten vor. Günther Henkel nimmt auf Anfrage Stellung

Waldhof hat Lust auf den Auftaktkracher: Verlieren ist eigentlich verboten! Der Mannheimer Drittligist SV Waldhof steht gegen 1860 München am Samstag gleich am am ersten Wegweiser. Vielleicht kann dann auch ein Neuzugang vermeldet werden

Adler Mannheim Die Adler Mannheim empfangen am Freitagabend die Kölner Haie. Verteidiger Korbinian Holzer, der gerade seinen Vertrag verlängert hat, schätzt den Gegner ein und hat bereits einen Plan, wie dieser geschlagen werden kann

Räumung des Autofriedhofs in Neu-Edingen - Zeitpunkt steht fest: Jahrelang lagerten auf dem Autofriedhof in Neu-Edingen schrottreife Fahrzeuge, jahrelang geschah nichts. Jetzt sollten die Autos verschwinden

87-Jährige von bekanntem Hund tödlich verletzt - Ermittlungen laufen: Warum ein Hund am Dienstag im pfälzischen Rheinauen eine 87-Jährige angefallen, mehrfach gebissen und tödlich verletzt hat, ist auch am Donnerstag noch unklar - die Ermittlungen laufen