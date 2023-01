Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Montag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Hier könnte es in Mannheim Waffenverbotszonen geben: Mehr Straftaten mit Messern im öffentlichen Raum in Mannheim. Das ist das Ergebnis einer Anfrage des Landtagsabgeordneten Boris Weirauch für 2022. Eine Waffenverbotszone in bestimmten Gebieten könnte folgen

Landrat des Rhein-Pfalz-Kreises nennt Ostern als Ziel: Noch immer kämpft die Verwaltung des Rhein-Pfalz-Kreises mit den Folgen der Cyber-Attacke. Im April soll alles weitgehend wieder hergestellt sein. Landrat Clemens Körner ist von dem Angriff selbst betroffen

Das ist die Lage beim SV Waldhof : Welche Rolle spielt das 1:5 gegen Karlsruhe? Wie präsentierte sich der Gastspieler? Schlagen die Mannheimer auf dem Transfermarkt zu? Fragen zum aktuellen Stand beim SVW, die diese Redaktion beantwortet

Eröffnung der Vesperkirche in Mannheim : In der Mannheimer Citykirche Konkordien hat die Vesperkirche eröffnet. Eine Botschaft lautete: Noch nie lebten so viele Menschen in Deutschland am Existenzminimum. Viele Menschen kommen aber nicht nur wegen des Essens

Deutsche Handballer fahren mit Rückenwind zur WM: Bei den abschließenden Testspielen gegen Island präsentierte sich die deutsche Nationalmannschaft der Handballer bereits in WM-Form. Ein Profi der Rhein-Neckar Löwen war dabei die prägende Figur im Angriffsspiel

Endspurt für Abgabe der Grundsteueranträge : Die Abgabe der Grundsteuererklärung. Bundesweit stöhnen Bürger über das komplizierte Ausfüllen. Es bleiben nur noch wenige Wochen bis zum Ablauf der Frist. Was Sie wissen müssen



: Die Abgabe der Grundsteuererklärung. Bundesweit stöhnen Bürger über das komplizierte Ausfüllen. Es bleiben nur noch wenige Wochen bis zum Ablauf der Frist. Was Sie wissen müssen Vom veganen „Heidelburger“ bis Molketrunk: Wie schmeckt eine Stadt? Für Heideberg hat Claudia Schmid die Frage beantwortet. Ihr neues Kochbuch enthält indes nicht nur Rezepte, sondern auch viel Wissen über die Unimetropole



Wie schmeckt eine Stadt? Für Heideberg hat Claudia Schmid die Frage beantwortet. Ihr neues Kochbuch enthält indes nicht nur Rezepte, sondern auch viel Wissen über die Unimetropole Autofriedhof in Neu-Edingen steht vor der Räumung: Viele Jahre lang war der Autofriedhof in Neu-Edingen ein Schandfleck, ab dem heutigen Montag 2023 soll er endlich geräumt werden. Aber es gibt noch eine gewisse Unsicherheit