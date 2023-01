Mannheimer Morgen Plus-Artikel Kongress Schutz gegen Krisen: Deutscher Präventionstag erstmals in Mannheim

Von der Lover-Boy-Methode bis hin zu Gewaltbereitschaft an Silvester: Beim Deutschen Präventionstag in Mannheim dreht sich alles darum, wie man sich schützen kann und warum Vorsorge besonders in Krisenzeiten wichtig ist