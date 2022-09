Rhein-Neckar. Was ist am Dienstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

RNV gibt nach Test grünes Licht für neue Haltestelle vor Mannheimer Bahnhof: Stimmt mit den Schienen alles? Funktionieren die Signale? Die RNV hat am Dienstag die neu gestaltete Haltestelle vor dem Mannheimer Hauptbahnhof getestet. Ab wann Busse und Bahnen wieder halten.

Mediziner warnen in Mannheim vor „eklatantem Mangel“ bei Blutspenden: Bei vielen Blutbanken zeichnet sich ein besorgniserregender Mangel an Blutprodukten ab. Auf ihrem Kongress im Mannheimer Rosengarten suchen Transfusionsmediziner nach Lösungen - auch für einen Alptraum werdender Mütter.

ML-Fraktion fordert Abbruch des Mannheimer Verkehrsversuchs: Die Stadt Mannheim hatte ein positives Zwischenfazit zum Verkehrsversuch gezogen. Doch diese Einschätzung teilen nicht alle. Auch die IHK und die Werbegemeinschaft City haben sich zu den Zahlen geäußert.

HeidelbergCement heißt jetzt Heidelberg Materials: Der Dax-Konzern benennt sich um, weil der Name für neue Werte und Produkte stehen soll.

Der Erklär-Bär aus der Pfalz: Wie der 35-jährige Bad Dürkheimer CDU-Abgeordnete Johannes Steiniger auf Tik Tok, Instagram und Facebook für seine Politik wirbt - und nebenbei AfD diskreditiert.

Seit 25 Jahren im Zeichen der Forschung: Bereits seit einem viertel Jahrhundert wecken die BASF-Schülerlabore den Forschergeist bei Kindern und Jugendlichen. Das Chemiunernehmen möchte damit die Lebenswelt der Schüler nahbar machen.

Das machen die Gegner des SVW in der 3. Liga: Chaos im Erzgebirge, Sorge in Essen. In die Länderspielpause geht Fußball-Drittligist SV Waldhof in Schlagdistanz zu den Spitzenplätzen. Bei anderen Clubs ging es zuletzt turbulenter zu, wie unser Blick in die Liga zeigt.

Sex & Crime bei PSG, den Pogbas und im Verband: Im französischen Fußball häufen sich aktuell die Skandale. Es geht um sexuelle Belästigung, Erpressung und einen brutalen Überfall. Mittendrin finden sich auch der Verbandspräsident und Superstar Paul Pogba wieder.

