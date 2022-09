Rhein-Neckar. Was ist am Sonntag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

2:5 – Adler verlieren auch in München: Nach der Auftaktniederlage am Freitag haben die Adler Mannheim auch das zweite Punktspiel in der DEL gegen den EHC München verloren.

Ludwigshafener Bäcker Görtz holt Investor ins Boot: In der Metropolregion Rhein-Neckar gibt es rund 200 Filialen. Nun übernimmt ein norwegisches Finanzuntenehmen die Mehrheit der Ludwigshafener Bäcker Görtz GmbH - und hat einiges vor.

"Sollen sie doch Porsche fahren" - Satire-Plakate in Mannheim über FDP-Chef Lindner: Aktivisten haben in Mannheim in mehr als 20 Werbevitrinen Satire-Plakate über Bundesfinanzminister Christian Lindner gehängt. Im April hatte es bereits eine ähnliche Aktion gegeben - mit Altkanzler Gerhrad Schröder (SPD).

16 Punkte und Platz sechs - Was Waldhof-Sportchef Schork jetzt fordert: Neun Spieltage sind in Liga 3 absolviert, der SV Waldhof hat 16 Punkte auf dem Konto. Was läuft beim Team von Trainer Neidhart gut, was muss noch besser werden? Und wie performen die Neuzugänge? Eine Zwischenbilanz.

Freiwilligentag in der Metropolregion - 1100 Pflanzen für die Buga: In Mannheim, Ludwigshafen und vielen anderen Orten in der Metropolregion wurde am Freiwilligentag angepackt. Im Hemshof sagten Kinder dem Müll den Kampf an, woanders standen soziale Projekte auf der Tagesordnung.

Bülent Ceylan in Schriesheim Selfies, Gespräche und guter Wein: Bei der Weinwanderung in Schriesheim kamen die Besucherinnen und Besucher auf ihre Kosten. Der prominenter Gast sorgte für gute Stimmung.

Wie das Lateinamerika-Fest in Mannheim den Sommer verlängert: Essen, Kunsthandwerk und ein Musikprogramm aus Lateinamerika gibt es seit Freitag auf dem Alten Messplatz in Mannheim. Für die einen ist es eine Erinnerung an die Heimat, für andere ein Mittel gegen den Herbst-Blues.

Unbekannter überfallt Kiosk in Neckarstadt-West - Zeugen gesucht: Mit einem Messer bewaffnet hat ein bislang unbekannter Täter am Samstagmittag ein Kiosk in der Neckarstadt-West in Mannheim überfallen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

