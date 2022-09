Mannheimer Morgen Plus-Artikel Fußball Das machen die Gegner des SVW: Chaos im Erzgebirge, Sorge in Essen

In die Länderspielpause ging Fußball-Drittligist SV Waldhof in Schlagdistanz zu den Spitzenplätzen. Bei anderen Clubs ging es zuletzt turbulenter zu, wie unser Blick in die 3. Liga zeigt