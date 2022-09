Neue Haltestelle vor Mannheimer Bahnhof getestet - RNV gibt grünes Licht

Mannheim. Die Bauarbeiten am Bahnhofsvorplatz sind auf der Zielgeraden angekommen. Am Dienstag hat die Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (RNV) an der umgestalteten Großhaltestelle Busse und Bahnen Probe fahren lassen. Ohne Passagiere versteht sich. Die RNV wollte dabei überprüfen, ob die Schienen- und Haltestellenanlage sowie die Signalanlagen „wie geplant verbaut sind und einwandfrei funktionieren“.

Es habe alles gut geklappt, wie RNV-Sprecher Florian Benz auf Anfrage erklärte. Deshalb können Busse und Bahnen die neue Haltestelle wie geplant in elf Tagen am Samstag, 1. Oktober, wieder nutzen. Nächste Woche wird die neue Haltestelle durch die technische Aufsichtsbehörde abgenommen. Die RNV hatte vor dem Bahnhof ein viertes Gleis verlegt und die Haltestellen neu angeordnet.