Rhein-Neckar. Was ist am Samstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Franklin-Grundschule begrüßt Erstklässler: Große Augen, Geflüster überall. Schultüten in allen Variationen erscheinen größer als die Kinder, die sie tragen. Am Samstag sind 120 Erstklässler mit einer großen Feier eingeschult worden.

Mann wird angegriffen und mit Messer verletzt: Drei Männer haben am Samstagmorgen in Heidelberg Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls.

Parking Day in Mannheim: Die Lange Rötterstraße in Mannheim ist am Samstag erneut Aktionsort des Parking Day gewesen. Parkplätze wurden dabei temporär zu Parks und Aktionsstätten umgewandelt.

„Es ist Großes möglich“: Trotz seinem Wechsel nach Detroit ist Mannheim für Ex-Adler Moritz Seider ein Stück Heimat geblieben. Im Interview erzählt er, woraus er Kraft schöpft und was seine Zukunftspläne sind.

Vermeintliche Spionin und Mannheimer Jüdin - das schillernde Leben Rosie Gräfenberg-Ullsteins: Ihr Gatte beschrieb als erster Gynäkologe den G-Punkt der Frau, sie selbst liebte ihren Lehrer. Rosie Gräfenberg-Ullstein wurde im Mannheim der Kaiserzeit geboren und veröffentlichte bereits 1934 eine Autobiografie.

Erinnerung an Corona-Einsatz der Bundeswehr in Ludwigshafen: Für die Unterstützung im Kampf gegen die Pandemie dankt die Stadt Soldatinnen und Soldaten. Es handelte sich um den längsten durchgehenden Corona-Einsatz der Bundeswehr in der Bundesrepublik.

Baden-Württemberg ist bei den Spritpreisen Vorletzter und Zweitbester: Vergleicht man die Spritpreise in den deutschen Bundesländern, ergibt sich für Baden-Württemberg eine kuriose Situation. Je nach Kraftstoff ist das Land weit vorne oder weit hinten.

