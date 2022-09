Rhein-Neckar. Was ist am Montag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Verkehrsversuch Mannheim - Erste Zahlen liegen auf dem Tisch: Erstmals seit dem Start des Verkehrsversuchs in der Mannheimer Innenstadt hat das Rathaus jetzt Zahlen zum Fahrzeugaufkommen vorgelegt. Stadtverwaltung und Handel kommen allerdings zu unterschiedlichen Bewertungen.

Zahl der Neukunden im städtischen Leihamt Mannheim um 50 Prozent gestiegen: Die drastisch erhöhten Lebenshaltungskosten treiben immer mehr Menschen in die Pfandhäuser. So ist die Zahl der Neukunden im städtischen Leihamt in Mannheim um 50 Prozent gestiegen. Nun werden auch Designerhandtaschen genommen.

Adler-Fehlstart im Auge des Betrachters: Ohne Punkte sind die Adler Mannheim aus dem ersten DEL-Wochenende gegangen. Doch beim 2:5 in München gab es einige Aspekte, die Hoffnung machten. Vor allem das Comeback eines Helden von 2019.

Mannheimerin verfolgt Beisetzung: Mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung schaut zu, wenn Königin Elizabeth II. am Montag in London beigesetzt wird. Eine von ihnen ist die Mannheimerin und gebürtige Kanadierin Lynn Ewert.

Nach Angriff mit Säge und sexuellem Missbrauch- 36-Jähriger zu mehrjähriger Haftstrafe verurteilt: Ein Mann steigt in das Haus einer Frau ein, schlägt sie mit einer Säge und missbraucht sie sexuell, während ihre Töchter nebenan schlafen. Nun ist er zu sechseinhalb Jahren Haft verurteilt worden.

Fertigstellung der Oper am Mannheimer Luisenpark verzögert sich: Der Grund für die Verzögerungen sind Lieferengpässe sowie Materialmangel. Einen groben Zeitrahmen für den neuen Eröffnungstermin gab das Nationaltheater bereits bekannt.

