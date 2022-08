Rhein-Neckar. Was war los am Mittwoch in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Chemieunfall im Mannheimer Hafen: Container geöffnet: Mehr als eine Woche nach dem Chemieunfall im Mannheimer Hafen ist der Unglückscontainer geöffnet worden. Spezialisten in blauen und weißen Schutzanzügen machen sich an dem Behälter zu schaffen. Die aktuelle Entwicklung begleiten wir mit unserem Ticker.

Um Energie zu sparen: Diese Wahrzeichen in Mannheim werden nachts nicht mehr angestrahlt: In den Städten im Südwesten geht das Licht aus. Nach Heidelberg schaltet nun auch die Stadt Mannheim in der Nacht die Beleuchtung ihrer Wahrzeichen ab und möchte so Energie sparen. Welche Gebäude im Dunkeln bleiben, erfahren Sie im Artikel.

Mannheimer Studie zeigt, dass Wind- und Sonnenergie auch ohne Subventionen profitabel ist: Der Ausbau der Erneuerbaren Energien in Deutschland war in den letzten Jahren nicht gerade der wichtigste Punkt auf der Agenda der Regierung. Einen neuen Anreiz könnte nun eine Studie der Universität Mannheim liefern. Diese fanden heraus, dass sich Investitionen in Wind- und Solaranlagen lohnen.

9-Euro-Ticket: Verkehrsexperten vermissen die Nachhaltigkeit: Das Experiment hat den Bund 2,5 Milliarden Euro gekostet - doch war es auch ein Erfolg? Mannheimer Experten warnen davor, zu früh Bilanz zu ziehen.

Kostenlose Tampons in Heidelberg: Von der Periode überraschte Frauen können in sehr unangenehme Situationen kommen, wenn sie keine Binden oder Tampons zur Hand haben. Einige Städte im Land kommen Frauen und Mädchen mit Gratisangeboten zu Hilfe.

Die Melancholie des Mannheimers Paul Gerlinger wird heiterer: Der 26-jährige Ex-Flourishless-Sänger hat die EP "Keine Kompromisse" mit sieben neuen Songs veröffentlicht.

Teams des Mannheimer HC wollen in die DM-Endrunde: Das enttäuschende Ende der vergangenen Hockey-Saison haben die Mannschaften des Mannheimer HC abgehakt. Am Samstag starten sie mit neuem Schwung in die Feldrunde.

Mannheimer Sternelokal Marly schließt auf Zeit: Ein neues Marly ist geplant, wann und vor allem wo, bleibt noch geheim. Die Gründe sind bekannt. Aber auch ein anderer Mannheimer Sternekoch will kürzer treten.

