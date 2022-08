Rhein-Neckar. Was ist am Sonntag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Menschen haben die Sirene "nicht mehr gelernt": 40 Firmen aus der Region veröffentlichten am Jahresanfang ein Dokument mit der Stadt, um über Betriebsabläufe im Störfall zu informieren. Wie die Stadt diese Infos verteilt hat - und was sie von Lautsprecherdurchsagen hält

Sperrungen für Fußgänger am Mannheimer Bahnhofsvorplatz: Zwei Wochen lang ist der Fußgängerüberweg über die Bismarckstraße vom Kaiserring zum Hauptbahnhof in der Mannheimer Innenstadt ab Montag gesperrt. Welche Umleitungen in Frage kommen, steht hier.

Temperatursonden im Gefahrgutcontainer angebracht: Die Situation nach dem Gefahrgutaustritt in Mannheim ist weiterhin stabil. Erkenntnisse aus dem Inneren des Containers führen zu einer Anpassung der Einsatzmaßnahmen, über die in den kommenden Tagen informiert werden soll.

Warum der SV Waldhof Mannheim in Elversberg keine Punkte holte: Viel Aufwand, wenig Ertrag. Dem SVW gelingt auch im dritten Auswärtsspiel der noch jungen Saison kein Sieg. In Elversberg steht die Mannschaft von Trainer Christian Neidhart am Ende sogar mit leeren Händen da.

Bunter Rummel zwischen Stich und Bockschell in Sandhofen: Noch bis Dienstagabend geht's im Mannheimer Stadtteil bei der Kerwe hoch her. Lesen Sie, warum seit der Eröffnung am Samstag praktisch der ganze Ort auf den Beinen ist.

Jubel nach harten Duellen: Im letzten Rennen des BASF-Triathlon-Cups sicherten sich die beiden Sieger auch Rang eins der Gesamtwertung. Bei den Frauen siegte eine Heidelbergin, bei den Herren wurde es ein ganz enges Duell.

Unbekannte Männer attackieren 37-Jährigen am Bismarckplatz: Weil er einer Frau zu Hilfe kommen wollte, griffen drei Männer einen 37-Jährigen in Heidelberg an. Die Polizei sucht nun nach der unbekannten Frau.

Neue Klänge in der Calvin-Kirche in Friedrichsfeld: Orgel und Schlagzeug - das kann harmonieren. Im Mannheimer Stadtteil haben dies die Kirchenmusiker Arno Krokenberger und Dominik Fürstenberger vorgemacht. Weitere ungewöhnliche Konzerte sollen folgen.

Das Zeitreise Magazin ist da! Eine Auswahl der 30 spannendsten Ziele voller Geschichte in Mannheim und Umland, dazu die wichtigsten Service-Informationen für Ihre Anreise - jetzt das Magazin hier bestellen!

Mehr zum Thema Abendupdate Die Nachrichten des Tages für Mannheim und die Region Mehr erfahren Abendupdate Die Nachrichten des Tages für Mannheim und die Region Mehr erfahren Abendupdate Die Nachrichten des Tages für Mannheim und die Region Mehr erfahren