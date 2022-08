Rhein-Neckar. Was ist am Dienstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Container soll nach Chemieunfall im Mannheimer Hafen am Mittwoch geöffnet werden: Noch immer ist die Feuerwehr im Handelshafen im Einsatz. Die Temperatur im defekten Seecontainer ist nach tagelangem Kühlen stabil, die Fässer sollen Schritt für Schritt geborgen werden. Die Entwicklungen im Überblick.

Mannheims neue Neckarwiese wird „tiefergelegt“: Das Bild des Neckars in Mannheim wird sich stark verändern. Unterhalb des Fernmeldeturms läuft das größte Renaturierungsprojekt des Landes.

Mannheims Alte Feuerwache bekommt neuen Geschäftsführer: Christian Handrich leitet das Kulturzentrum ab 1. November als Nachfolger von Sören Gerhold.

KiTZ Theaterkumpanei Ludwigshafen will mehr Rücksicht auf vielfältige Gesellschaft nehmen: Wird Kindertheater in Europa zu sehr aus der Perspektive von Weißen erzählt, obwohl die Gesellschaft immer vielfältiger wird? Die KiTZ Theaterkumpanei will sich verändern und auch dieser Frage auf den Grund gehen.

Das traut Ex-Trainer Schwalb den Rhein-Neckar Löwen zu: Vor dem Start der neuen Saison spricht Ex-Trainer Martin Schwalb über die Löwen im Speziellen und die Handball-Bundesliga im Allgemeinen. Kritik übt er an einem Superstar.

Stark vergünstigte ÖPNV-Jahrestickets für viele Heidelbergerinnen und Heidelberger: Rechtzeitig zum Ende des 9-Euro-Tickets profitieren ab 1. September viele Heidelberger von stark reduzierten Jahrestickets in Bussen und Bahnen. Damit nimmt der kostenlose Nahverkehr in der Stadt am Neckar Formen an.

Michael Patrick Kelly: „Ich bleibe ein suchender Mensch“: Michael Patrick Kelly spricht im Interview über Heimat und das Unterwegssein, seine anstehende Tour und große Emotionen auf der Bühne. Ende September tritt der 44-jährige Musiker in der Mannheimer SAP-Arena auf.

