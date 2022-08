Rhein-Neckar. Was ist am Montag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Ermittlungsverfahren nach Amoklauf an Universität Heidelberg abgeschlossen: Am 24. Januar 2022 hat ein 18-jähriger Täter eine 23 Jahre alte Studentin und später sich selbst erschossen. Nun sind die Ermittlungen abgeschlossen

FC Bayern zeigt Klima-Aktivisten aus Mannheim und Heidelberg Raúl Semmler und Leonardo Elgas haben nach Stör-Aktion im Fußball-Bundesligaspiel gegen Borussia Mönchengladbach Stadionverbot in der Allianz Arena. Außerdem überschattet ein Unfall den Protest

Spinne legt Obstabteilung in Supermarkt auf dem Waldhof Eine vermeintliche Giftspinne in einer Bananenkiste hat am Montagvormittag dafür gesorgt, dass die Obst-und Gemüseabteilung eines Supermarktes auf dem Waldhof gesperrt wurde

Chemieunfall im Mannheimer Hafen: Gefahrgut im richtigen Container gelagert? Ob das in Fässern gelagerte Gefahrgut im richtigen Container und auch in den richtigen Fässern war, sei Gegenstand der Ermittlungen, betonte ein Sprecher des zuständigen Polizeipräsidiums in Göppingen. Bei der Staatsanwaltschaft Mannheim laufe ein Strafverfahren gegen Unbekannt.

Wie Mannheims Kleingärtner bei Trockenheit mit Wasser umgehen: Große Hitze, mehr Gießen? Das gilt natürlich in den 25 Mannheimer Kleingarten-Anlagen. Wasser ist auch genug da, sagt die MVV. Warum die meisten Pächter dennoch sparsam mit dem lebenserhaltenden Nass hantieren

Fußball-Historie: SV Waldhof Mannheim vs Bayreuth - Ein Duell mit großer Geschichte: Am Samstag empfängt der SV Waldhof in der 3. Liga die SpVgg Bayreuth. Es ist das erste Duell seit langem, doch von früher sind einige heiße Vergleiche überliefert. Ein Spieler, der beide Trikots getragen hat, erinnert sich

Staubwolke in Frankenthal: Produkt vermutlich bei Montagearbeiten ausgetreten: Aufgrund eines Produktaustritts bei einem Chemie-Unternehmen ist die Feuerwehr in Frankenthal ausgerückt. Eine weiße Wolke sei laut Feuerwehr sichtbar gewesen und habe sich auch über einem Wohngebiet ausgebreitet

