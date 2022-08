Teams des Mannheimer HC wollen in die DM-Endrunde

An das Final Four 2022 in Bonn hat der Mannheimer HC keine allzu guten Erinnerungen, erlebten doch beide Teams bittere Momente. Während sich die Damen der Blau-Weiß-Roten in einer Finalneuauflage dem Düsseldorfer HC erst nach Penaltyschießen geschlagen geben mussten, erwischte es die Herren noch heftiger: Nach der Halbfinalniederlage gegen den Hamburger Polo Club setzte es im Spiel um Platz

...