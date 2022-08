Rhein-Neckar. Was war los am Freitag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Warum Layla-Produzent Ikke Hüftgold und Bülent Ceylan am Mannheimer Hauptbahnhof aufkreuzten: Als Schaffner verkleidete Radiomoderatoren, Bülent Ceylan - und dann auch noch Layla-Produzent Ikke Hüftgold. Jetzt fehlt nur noch Michael Wendler, und auch der spielte am Freitag in Mannheim eine tragende Rolle.

Ab wann Bahnen und Busse wieder direkt vor dem Mannheimer Hauptbahnhof halten: Das Ende ist in Sicht: Der Umbau von Straßenbahngleisen und Haltestellen vor dem Mannheimer Hauptbahnhof liegt nach Angaben der RNV im Zeitplan.

Freiflächen-Partys dürfen in Mannheim doch stattfinden: Nach langer Hängepartie und großer Demo hat die Stadt Mannheim einige Konzerte auf der Neckarwiese und im Taylorpark genehmigt. Warum es nun doch geklappt hat und wann wieviele Partys stattfinden.

Traditionsmetzgerei Gerd Ott in der Ludwigshafener Innenstadt schließt Ende August: In Ludwigshafen endet nach 36 Jahren eine Ära. Gerd Ott wird seine Metzgerei schließen - obwohl er gerne weitergemacht hätte. Die Reaktionen der Kunden und die Gründe für seinen Entschluss hat er dem "MM" mitgeteilt.

„Es brannte lichterloh“ - Hof Rhiannon in Ritschweier völlig zerstört: Einer der Gründerhöfe von Weinheim-Ritschweier stand am Donnerstagabend in Flammen. Die beiden Bewohner konnten sich noch rechtzeitig in Sicherheit bringen. Nachbarn und Feuerwehr berichten.

Kreislaufkollaps nach dem EM-Wettkampf: Malaika Mihambo und der gezogene Stecker: Der eigene Körper macht Malaika Mihambo bei den Leichtathletik-Europameisterschaften die Titelverteidigung zunichte. Eine Medaille holt sie dennoch, ehe dann gar nichts mehr geht. Entwarnung kommt erst in der Nacht.

