Warum Layla-Produzent Ikke Hüftgold und Bülent Ceylan am Mannheimer Hauptbahnhof aufkreuzten

Menschen, die mit einem Bein im Zug stehen, aber versuchen, mit dem Handy zu erhaschen, was da am Gleis vor sich geht: Der Mannheimer Hauptbahnhof ist am Freitag Schauplatz eines kuriosen Musikvideodrehs geworden. Boris Meinzer und Dirk Haberkorn, zwei Redakteure des Radiosenders FFH, trafen den hiesigen Comedian Bülent Ceylan an Gleis sieben. Die drei haben einen Podcast zusammen - und wegen

...