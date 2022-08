Rhein-Neckar. Was ist am Donnerstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Nach Bombenentschärfung in Ludwigshafen - Stadt will Evakuierungs-Verweigerer künftig bestrafen: Ein nervenzehrendes Warten für alle Beteiligten. Das uneinsichtige Verhalten einiger Bewohner vor der Entschärfung einer Weltkriegsbombe in Ludwigshafen hat für Aufsehen gesorgt. Jetzt will die Stadt Konsequenzen ziehen.

Bombenevakuierung in Ludwigshafen - Mann verletzt Polizist: Bei der Bombenentschärfung in Ludwigshafen am Mittwochabend hat ein Mann einen Polizisten angefahren und dabei leicht verletzt.

Neuer Waldhof-Torjäger Daniel Keita-Ruel - Lebensweg mit Stoff für einen Kinofilm: Ein Mann mit einer schillernden Lebensgeschichte: Die Wahl des SV Waldhof bei der Suche nach einem Mittelstürmer fällt auf Daniel Keita-Ruel. Mit seinem Weg aus dem Gefängnis in den Profifussball geht er offensiv um.

MVV und TWL geben Gasumlage an Kunden weiter: Der Schritt war erwartet worden: Die Mannheimer MVV Energie und die Technischen Werke Ludwigshafen geben die Gasumlage an ihre Kunden weiter. Das kommt jetzt auf Haushalte zu.

Warum eine Straße in Mannheims Stadtteil Franklin zwei Namen hat: Andrew Jackson oder Franklin D. Roosevelt - welcher US-Präsident soll es sein? In Mannheims Stadtteil Franklin gibt es eine Straße mit zwei Namen. Bleibt die Frage: Wie lautet die richtige Adresse?

Tischtennis-Star Timo Boll und das Karriereende - Eine Frage der Zeit: Deutschlands Tischtennis-Star Timo Boll macht sich Gedanken über das Ende seiner Karriere - mehr nicht. Gehandicapt geht der Odenwälder die Heim-EM an, auch Olympia 2024 ist ein Ziel.

