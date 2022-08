Rhein-Neckar. Was war los am Mittwoch in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

So läuft das kostenlose Open-Air-Kino am Mannheimer ALTER: Der US-amerikanische Filmklassiker „Ich war eine männliche Kriegsbraut“ war der Auftakt des Sommerkinos am Alten Meßplatz. Wie das Programm ankommt und worüber die Zuschauerinnen und Zuschauer abstimmen durften.

Vor Bombensprengung in Ludwigshafen: So fahren Busse und Bahnen ab 17 Uhr: In Ludwigshafen haben die Vorbereitungen für die Entschärfung einer Weltkriegsbombe begonnen. 6800 Menschen müssen evakuiert werden, auch der Fahrplan der RNV ist betroffen.

Sprengung eines Geldautomaten in Badewelt Sinsheim: Polizei fahndet überregional nach Tätern: Die Unbekannten sollen in einem dunklen Audi RS6 geflohen sein. Nun hat die Polizei ebenfalls mögliche Verstecke entlang der Autobahnen bekanntgegeben und sucht nach Zeugen und Besitzern.

Wegen gestiegener Energiepreise: Bäckerei Brehm in Leutershausen schließt ihre Filiale: Inhaber Uwe Brehm bestätigte die Schließung auf Nachfrage dieser Redaktion. Der Grund: Das Filialgeschäft sei in Zeiten extrem gestiegener Energiepreise nicht mehr rentabel. Wann genau die Türen zu bleiben.

Drama im Zehnkampf: Kaul krönt sich zum König von München: Der Mainzer Zehnkämpfer Niklas Kaul krönt bei der Leichtathletik-EM in München eine irre Aufholjagd mit dem nicht mehr für möglich gehaltenen Titel.

Vier Verdächtige wegen Handels mit Betäubungsmitteln in Mannheim in U-Haft - etliche Waffen aufgetaucht: Gegen vier Männer hat die Staatsanwaltschaft Haftbefehl erlassen. Ein 18-Jähriger steht zudem in Verdacht, bei einem Verkehrsunfall einen Passanten lebensbedrohlich verletzt zu haben.

