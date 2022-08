Rhein-Neckar. Was ist am Dienstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Nach Unfall in Weinheimer Freizeitbad Miramar - Mädchen verstorben: Eine Siebenjährige, die einen Unfall im Freizeitbad Miramar hatte, ist im Krankenhaus verstorben. Im Juli war das Mädchen bewusstlos im Wellenbecken gefunden worden. Nun schloss die Staatsanwaltschaft ihre Ermittlungen ab.

Rettungseinsatz am Heidelberger Neckarufer - 43-Jähriger aus Wasser gerettet: Ein 43-jähriger Mann ist am Dienstagmittag von Polizeitauchern der Wasserschutzpolizei in Heidelberg Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Hockenheimring: Der Internationale Höhepunkt für Studenten: In der Formula Student treten Studentinnen und Studenten aus aller Welt mit selbst gebauten Rennautos an. Seit Montag ist die Rennserie auf dem Hockenheimring zu Gast - mit dabei sind zwei Teams aus Mannheim.

Was gegen das Verschwinden von Vogelarten in Mannheim getan werden kann: In Mannheim gibt es weniger Vogelarten. Die Tiere leiden unter Widrigkeiten, wurde bei der "Tour de Natur" klar, die CDU-Gemeinderat und Hobby-Ornithologe Thomas Hornung leitete. Doch es gibt Möglichkeiten zum Schutz.

Corona-Inzidenzen in Mannheim und Rhein-Neckar sinken: Die 7-Tage-Inzidenz in Mannheim ist am Dienstag mit 210 Neuinfektionen auf 344,8 gesunken. Das sind die aktuellen Zahlen von Mannheim und Rhein-Neckar.

Fliegerbombe in Ludwigshafen muss entschäft werden - größere Evakuierung: Eine am Montag bei Erdarbeiten in Ludwigshafen gefundene Fliegerbombe soll am Mittwoch entschärft werden. Diese Straßen im Bereich des Fundortes sind von Evakuierungsmaßnahmen betroffen.

Dank Fernwärme - Mannheims Schüler müssen wohl nicht frieren: Welche Temperaturen wird es im Winter in den Klassenzimmern geben? In Baden-Württemberg laufen derzeit die Gespräche zum Energiesparen in Schulen. In Mannheim haben viele Gebäude einen großen Vorteil.

Oftersheimer Leichtathletin Mailaka Mihambo erreicht EM-Finale: Nach einer auskurierten Corona-Infektion erreicht der Oftersheimer Weitsprung-Star Malaika Mihambo bei der Leichtathletik-EM in München locker das Finale und gilt am Donnerstagabend als die große Favoritin.

Warum auf die „DRK-Bereitschaft“ in Mannheim-Seckenheim Verlass ist: Katastrophenhilfe im Ahrtal, Dienste bei der Formel 1 oder Erste Hilfe bei Metallica - Ein Einblick in den anstrengenden, vielseitigen und spannenden Dienst vom Deutschen Roten Kreuz im Mannheimer Stadtteil Seckenheim.

