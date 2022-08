SV Waldhof verpflichtet Außenverteidiger mit internationaler Erfahrung

Mannheim. Der SV Waldhof Mannheim hat Laurent Jans verpflichtet. Wie der Verein mitteilt, kommt der Außenverteidiger, der sowohl auf der linken wie auch der rechten Abwehrseite spielen kann, von Sparta Rotterdam. Jans ist Kapitän der luxemburgischen Nationalmannschaft und hat bereits 84 Länderspiele absolviert. Der 30-Jährige stand in der Saison 2019/20 für den SC Paderborn in 22 Bundesligaspielen auf dem Platz und brachte es in der abgelaufenen Saison auf 19 Ligaspiele in der niederländischen Eredivise.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ob Jans bereits im Liga-Spiel gegen Borussia Dortmund II am Samstag (14 Uhr) spielberechtigt sein wird, entscheidet sich nach Angaben des Vereins erst kurzfristig.

"Wollten keinen typischen Back-Up verpflichten"

"Auf der Suche nach einem Außenverteidiger lag der Fokus darauf, einen Spieler zu finden, der auf beiden Seiten spielen kann. Dazu wollten wir keinen typischen Back-Up verpflichten, sondern vielmehr einen Spieler, der die Qualitäten besitzt, als Stammspieler zu agieren und so den Konkurrenzkampf erhöht. Mit Laurent haben wir jetzt genau solch einen Spieler gefunden, der mit seiner leidenschaftlichen Spielweise besticht. Da er bis zuletzt im Mannschaftstraining war, kann er uns sofort helfen“, so Tim Schork, Geschäftsführer Sport des SVW.

In der Pressemitteilung des Vereins wird Jans mit folgenden Worten zitiert: „Ich freue mich sehr auf meine neue Herausforderung beim SV Waldhof Mannheim. Man hat mir hier das Gefühl gegeben, gebraucht zu werden und das hat mich davon überzeugt, den Schritt nach Mannheim zu gehen. Mit meiner Erfahrung möchte ich nun so schnell wie möglich den Anschluss an die Mannschaft finden und dafür sorgen, dass wir so erfolgreich wie möglich sind."