Mannheimer Morgen Plus-Artikel Nahversorgung Traditionsmetzgerei Gerd Ott in der Ludwigshafener Innenstadt schließt Ende August

Mit 14 Jahren hat Gerd Ott seine Lehre in der Metzgerei in der Ludwigshafener Bahnhofstraße begonnen, seit 36 Jahren ist er Chef. Nun ist Schluss. Was die Gründe sind und welche Krisen zu meistern waren