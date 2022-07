Rhein-Neckar. Was ist am Dienstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Oberleitungsstörung: Chaos am Mannheimer Hauptbahnhof: Wegen eines Oberleitungsschadens sind seit Dienstagmorgen am Mannheimer Hauptbahnhof Züge zu spät oder gar nicht gekommen. Langsam scheint sich die Lage zu normalisieren. Bis Mittwochnachmittag soll die Störung behoben sein.



Warum der Aufbau für das Filmfestival in Ludwigshafen erneut für Ärger sorgt: Erstmals gibt es bei den Vorbereitungen für das Filmfestival in Ludwigshafen eine ökologische Baubegleitung. Naturschützer und Anwohner sind dennoch unzufrieden.

Wie in Würde und Vielfalt queer in Mannheim altern?: „Das Verstecken gehört zu uns": Fotos seiner lesbischen Beziehung im Wohnzimmer umdrehen, wenn der Pflegedienst kommt? Eine neue Publikation blickt auf queere Bedürfnisse im Alter - mit überraschenden Vorschlägen.

Illegale Monteurunterkünfte in Ludwigshafen - Bußgelder von knapp 750.000 Euro verhängt: Illegal als Pensionen genutzte Wohnhäuser sind in Ludwigshafen zu einem großen Problem geworden. Warum die Stadt bei der Bekämpfung mehr auf eine "Task Force" als auf eine Satzung baut.

So will die Stadt Mannheim Vorbild für nachhaltigeren Konsum werden: Sozial und ökologisch nachhaltig - das ist künftig die Vorgabe für alle, die Waren oder Dienstleistungen der Stadt Mannheim anbieten wollen. Warum die Stadt sich selbst so hohe Ziele setzt und was das für Anbieter bedeutet.

Freie Wähler/Mannheimer Liste kritisieren Grüne wegen Essens-Vorschlag: Als Reaktion auf den Vorschlag der Grünen im Gemeinderat, auf allen Veranstaltungen der Stadt ab 2023 nur noch pflanzliche Verpflegung anzubieten, hat die Fraktion der Freien Wähler - Mannheimer Liste einen Gegenvorschlag eingebracht.

Jugendliche gebissen - Polizei muss aggressiven Hund erschießen: Nachdem ein aggressiver Hund ein Mädchen in Landau angegriffen und verletzt hat, musste die Polizei das Tier erschießen. Mehrere Anwohner meldeten nach Polizeiangaben am Montagabend einen freilaufenden und aggressiven Hund in Queichheim.

Das Zeitreise Magazin ist da! Eine Auswahl der 30 spannendsten Ziele voller Geschichte in Mannheim und Umland, dazu die wichtigsten Service-Informationen für Ihre Anreise - jetzt das Magazin hier bestellen!

