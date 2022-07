Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Montag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Fahren Sie schnell in die Notaufnahme“ - Besuch bei der 116 117 in Mannheim: Seit Ende Dezember ist in Mannheim-Neckarau Ein Besuch zeigt, wo am meisten der Schuh drückt.

Warum die Grundwasserquellen der Rhein-Neckar-Region niemals versiegen: Im Oberrheingraben, in dem Mannheim und die Region liegen, ist eines der größtes Wasserreservoirs Europas. Im Interview erklärt MVV-Expertin Kathrin Böttcher auch, wo sie selbst Wasser spart.

SV Waldhof findet Rücken-Sponsor aus der Kryptogeld-Branche: Nach Informationen dieser Redaktion wird die in Frankfurt ansässige Iconic Holding GmbH beim Mannheimer Fußball-Drittligisten einsteigen.

Fairkauf eröffnet Secondhand-Boutique in den Mannheimer Quadraten: Wer nachhaltig und sozial gerecht einkaufen möchte, kann das in Zukunft auch am Schillerplatz mitten in der Innenstadt tun. Dort hat der Caritas-Inklusionsbetrieb Fairkauf eine neue Boutique für Secondhand-Kleidung eröffnet.

Thees Uhlmann, Feine Sahne Fischfilet und Die Toten Hosen live auf dem Mannheimer Maimarktgelände: Für viele Fans ist es ein lang erwartetes Ereignis. Bereits Thees Uhlmann und Feine Sahne Fischfilet bringen die Stimmung im Publikum zum Kochen. Kulturredakteur Jörg-Peter-Klotz ist live dabei.

So war das Festwochenende des Mannheimer Nationaltheaters: „Auf zu neuen Ufern“ – unter diesem Motto stand das große Festwochenende des Nationaltheaters, ehe das Haus am Goetheplatz nun für die bis mindestens Herbst 2027 dauernde Generalsanierung geschlossen wird.

Das Zeitreise Magazin ist da! Eine Auswahl der 30 spannendsten Ziele voller Geschichte in Mannheim und Umland, dazu die wichtigsten Service-Informationen für Ihre Anreise - jetzt das Magazin hier bestellen!

Mehr zum Thema Morgenupdate Die Nachrichten am Morgen für Mannheim und die Region Mehr erfahren Morgenupdate Die Nachrichten am Morgen für Mannheim und die Region Mehr erfahren Morgenupdate Die Nachrichten am Morgen für Mannheim und die Region Mehr erfahren